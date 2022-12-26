Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal: '1 puan bizim için umut vericiydi'
Altınordu'nun teknik direktör Gökhan Ünal, TFF 1. Lig'de 0-0 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, uzun süre sonra gol yemeden kazandıkları 1 puanın kendileri için umut verici olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Altınordu’ya gelirken takımdaki özgüven eksikliğini gördüğünü ifade ederek, “Bireysel anlamda yeteneklerini sergilemeyenler vardı. Beraber oynamayı öğretiyoruz onlara. Maçın içinde bunu iyi sergilediler. Uzun süre sonra gol yemeden maçı tamamladık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Bugün 1 puan aldık. Bu 1 puan bizim için umut vericiydi” dedi.
GÖKHAN ÜNAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydeden Ünal, “İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu’yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. Kadromuza iyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız” diye konuştu.
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