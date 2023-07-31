Altınordu'dan Süper Lig'e transfer

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:40

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Emre Yanar, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.

İzmir ekibinin transferden bonservis ücreti almayacağı, 25 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 50 pay elde edeceği öğrenildi.

Kaleci Ali Emre'nin 3 yıllık imza atacağı bildirildi.

ALİ EMRE YANAR KİMDİR?

Altındağ'da futbola başlayıp, Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olan Ali Emre Yanar, 2016'da profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu formasıyla ilk profesyonel maçına 20 Mayıs 2017'de 1'inci Lig'de Eskişehirspor karşısında 89'uncu dakikada oyuna girerek çıkan tecrübeli kaleci, tecrübe kazanması için iki kez kulübün eski pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya kiralandı.

1'inci Lig'de 67, 2'nci Lig'de 48 maça çıkan deneyimli eldiven, ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.