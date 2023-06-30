Altınordu'da geçen 10 yılın ardından yollar ayrılıyor

TFF 2. Lig ekibi Altınordu, 10 yıldır takımın formasını giyen Yusuf Yalçın Arslan ile yollarını ayırıyor.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:17
Altınordu'da geçen 10 yılın ardından yollar ayrılıyor
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TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra kadrosunu gençleştirme kararı alan Altınordu'da takımda düşünülmeyen oyuncular arasındaki altyapı patentli tek isim olan Yusuf Yalçın Arslan, 10 yıldır çatısı altında yer aldığı kırmızı-lacivertli kulübe buruk bir şekilde veda edecek.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki stoperle kontrat yenilememe kararı alırken, 2013 yılında Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olan Yusuf, geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşadığı Altınordu'dan ilk kez bonservisiyle ayrılacak.

ADI SÜPER LİG KULÜPLERİ İLE ANILIYORDU

Forma giydiği ilk dönemlerde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan savunma oyuncusu, beklenen patlamayı yapamayınca iki kez alt liglere kiralık olarak gönderildi. İlk profesyonel maçına 16 yaşında kupada çıkan Yusuf Yalçın, 1'inci Lig'de ilk kez 18 yaşında forma şansı buldu.

Tecrübe kazanması için 2017-18'in ikinci devresinde 2'nci Lig ekibi Sarıyer'e kiralanan defans oyuncusu, bir sonraki sezon yine kiralık olarak aynı ligde pilot takım Niğde Anadolu FK'da top koşturdu. Son 4 sezonda Altınordu'da oynayan Yusuf, 1'inci Lig'de 84 karşılaşmada görev yaptı.


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