Alvarez şov yaptı Manchester City kazandı
Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Manchester City, Ethiad Stadında ağırladığı Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 47. ve 60. dakikalarda Julian Alvarez, 73. dakikada Rodri kaydetti. Kızılyıldız'ın tek golü 45. dakikada Osman Bukari'den geldi.
Manchester City bu galibiyetle beraber ilk 3 puanını alırken, Kızılyıldız 0 puanda kaldı.
Manchester City bir sonraki karşılaşmasında RB Leipzig deplasmanına giderken, Kızılyıldız sahasında Young Boys'u ağırlayacak.
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