Amed, Bandırmaspor deplasmanından mutlu dönüyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u deplamanda 1-0 mağlup etti.

Amed, Bandırmaspor deplasmanından mutlu dönüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 18:36

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan konuk ekip Amed 1-0'lık skorla kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Adama Traore attı.

Bandırmaspor'da Atınç Nukan, 84'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Amed, ligde 8 puana yükseldi. Bandırmaspor, 7 puanda kaldı.

Amed, ligin bir sonraki haftasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.


Etiketler: #Amed Sportif Faaliyetler #Bandırmaspor #Trendyol 1. Lig
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