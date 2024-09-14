Amed, Bandırmaspor deplasmanından mutlu dönüyor!
Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u deplamanda 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan konuk ekip Amed 1-0'lık skorla kazandı.
Amed'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Adama Traore attı.
Bandırmaspor'da Atınç Nukan, 84'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed, ligde 8 puana yükseldi. Bandırmaspor, 7 puanda kaldı.
Amed, ligin bir sonraki haftasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.
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