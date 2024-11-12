Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde Burç Baysal dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi.
Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Burç Baysal kulüp başkanı oldu.
Baysal, yaptığı konuşmada, geçen sezon takımın şampiyon olmasına sunduğu katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti.
Takımın büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Baysal, "Bu kulüp, her zaman iddialı bir kulüptür. Her dönem iddiasını devam ettirecektir. Mücadelesini en yüksek seviyede yapacaktır. Eksikliklerimizin giderilmesi konusunda liglere ara verileceği zaman yönetim kurulumuzla beraber taraftarımıza, bizi benimseyen halkımıza layık bir takım oluşturma konusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz." diye konuştu.
Taraftarlara çağrıda bulunan Baysal, maçlarda statların dolu olmasını beklediklerini aktardı.
Şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışma yürüteceklerini dile getiren Baysal, "Stat çamur deryasına dönse de orada oynayacağız. Bu şehirden kopmayacağız." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile önceki kulüp başkanı Aziz Elaldı da kongrede konuşma yaptı.
Kongreye, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve taraftarlar da katıldı.
Spor Haberleri
- Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı
- Fenerbahçe, burs verdiği çocukları ağırladı!
- FIFA yeni sistem için çalışmalara başladı!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
- Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!
- Hasan Arat'tan adalet çağrısı
- Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati...
- Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi resmen başladı!
- Serie A'nın dev kulübü Okan Buruk ile görüştü...
- Rıza Çalımbay: Emre Mor ve Chamberlain'i istedik, olmad
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı