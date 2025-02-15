Amed Sportif, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5 gollü maçta yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında misafir takımın gollerini 17 ve 33. dakikalarda Gwladys Tatiana, ev sahibi ekibin golünü ise 44. dakikada Cansu İriş attı.
Burisat Lawal'ın 57. dakikadaki golüyle Ünye temsilcisinin 2-2 eşitliği yakaladığı karşılaşmayı Amed Sportif Faaliyetler, 83. dakikada Juliette Nana'ın golüyle 3-2 kazandı.
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