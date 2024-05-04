Amedspor ve Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de

Amedspor ve Esenler Erokspor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:54
Amedspor ve Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Puanını 81'e yükselen Amedspor, ligi en yakın takipçisi Kastamonuspor'un 3 puan önünde bitirerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Puanını 65 yapan Menemen FK ise sezonu 5. sırada noktaladı ve play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

ESENLER EROKSPOR DA ÇIKTI

Yükselme mücadelesini ilgilendiren diğer maçta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Bu galibiyetle puanını 83 yapan İstanbul ekibi sezonu en yakın rakibi Vanspor FK'nın 5 puan önünde zirvede tamamladı.

40 puanda kalan Serik Belediyespor ise sezonu 14. sırada noktaladı.

Amedspor ve Esenler Erokspor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.


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