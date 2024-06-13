Amedspor'da Ersun Yanal dönemi başladı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:09

Güncelleme: 13.06.2024 - 18:09

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan ve iddialı bir kadro takım kurmak isteyen Amedspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Amedspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.

İşte Amedspor'un yaptığı açıklama:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık.

Bugün, Amedspor Şehmus Özer Tesislerimizde taraftarlarımızın ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla teknik direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık.

Camiamıza hoş geldin Ersun Yanal."

6 MAÇA ÇIKTI

Son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 resmi maça çıkan Ersun Yanal bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken maç başına 0.67 puan ortalaması tutturdu.