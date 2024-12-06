Amerika MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi!
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.
Inter Miami'nin önemli isimlerinden Lionel Messi, Amerika'da sezonun oyuncusu oldu.
37 yaşındaki yıldız futbolcu, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.
Messi, bu sezon MLS'te 19 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.
Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla bu zamana kadar çıktığı maçlarda ise 39 maçta 34 gol, 18 asistlik bir performans ortaya koydu.
Etiketler: #Amerika #MLS #lionel messi
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