Amerika MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Amerika MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:29

Inter Miami'nin önemli isimlerinden Lionel Messi, Amerika'da sezonun oyuncusu oldu.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, Amerika MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Messi, bu sezon MLS'te 19 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla bu zamana kadar çıktığı maçlarda ise 39 maçta 34 gol, 18 asistlik bir performans ortaya koydu.


Etiketler: #Amerika #MLS #lionel messi
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