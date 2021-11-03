Amerikan Beyzbol Ligi'nde Atlanta Braves 21 yıl sonra şampiyon oldu
Houston Astros deplasmanında 7-0 galip gelen Atlanta Braves, final serisini 4-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) Atlanta Braves, deplasmanda Houston Astros'u 7-0 yenerek final serisini 4-2 kazandı ve tarihinin 4. şampiyonluğunu elde etti.
MLB'de 2021 sezonu, 162 maçlık normal sezon ve play-off'ların ardından Atlanta Braves ile Houston Astros arasında Minute Maid Park'ta oynanan final serisinin 6. karşılaşmasıyla sona erdi.
Tarihinde 10. defa finalde mücadele eden Braves, 4. kez finalde boy gösteren Astros karşısında çıktığı maçı 7-0 kazanarak, seride 4-2 galip geldi ve MLB'de 21 yıl sonra şampiyon oldu.
Seride ikinci maçı 7-2, beşinci karşılaşmayı 9-5 kaybeden Braves, diğer müsabakaları 6-2, 2-0 ve 3-2 kazanmıştı.
Braves, 1914, 1957 ve 1995'in ardından MLB'de 4. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Astros ise tek şampiyonluğunu 2017'de yaşamıştı.
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