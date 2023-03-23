Anadolu Efes, ALBA Berlin deplasmanında galibiyet arıyor
THY EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'e konuk olacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında 23 Mart Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de oynanacak.
Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 14 galibiyet ve 15 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet, 21 mağlubiyetle 17. sırada.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 78-74 kazanmıştı.
Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
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