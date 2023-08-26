Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'dan Larkin'e destek

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Milli Takım'a gitmediği için 5 maç ceza alan Shane Larkin'e yaptığı paylaşımla destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:40
Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'dan Larkin'e destek
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Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, oyuncusu Shane Larkin'e destek verdi.

Sporx'te yer alan habere göre, başarılı başantrenör, sosyal medya hesabından Larkin'in Türk bayrağıyla fotoğrafını paylaştı.

Larkin, Milli Takım'a katılmadığı gerekçesiyle TBF tarafından 5 maç men cezası almıştı.

İşte Erdem Can'ın paylaşımı:


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