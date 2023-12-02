Anadolu Efes, Belgrad'da mağlup

EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Kızılyıldız'a 97-83 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:17
Anadolu Efes, Belgrad'da mağlup
Abone Ol google-news

EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu ve 6. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in attığı 21 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

Kızılyıldız: Nedovic 23, Dos Santos 15, Mitrovic 19, Giedraitis 2, Bolomboy 13, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5, Lazarevic 2

Anadolu Efes: Larkin 21, Beaubois 13, Thompson 9, Clyburn 17, Jones 7, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6, Hollatz

1. Periyot: 22-21

Devre: 43-49

3. Periyot: 72-70

5 faulle çıkan: 38.37 Jones (Anadolu Efes)


anadolu efes Kızılyıldız euroleague

En Çok Okunan Haberler