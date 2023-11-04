Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi

THY EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Bologna'ya 93-81 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:32
Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi
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Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun 6'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 93-81 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 4. mağlubiyetini yaşadı. İtalya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.

SALON: Virtus Segafredo Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Saulius Racys, Dragan Porobic

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 7, Belinelli 17, Shengelia 19, Dusnton 14, Lundberg, Smith 12, Dobric 7, Mickey 10, Abass, Cacok 4

ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 17, Thompson 6, Willis 4, Jones 6, Bryant 7, Clyburn 10, Zizic 15

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 41-45

3. PERİYOT: 69-62

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.42 Cordinier (Virtus Bologna)


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