Anadolu Efes durdurulamıyor! Üst üste 5. galibiyet...
THY Euroleague'in 31. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti.
Anadolu Efesli Beaubois'in üç sayılık basketiyle başlayan mücadelede Baskonia, Sedekerskis peş peşe basketleriyle lacivert-beyazlıların hızla öne geçmesini engelledi. İlk çeyreğin 5. dakikası Anadolu Efes'in 14-10 üstünlüğüyle geçilse de İspanya temsilcisi kısa sürede skoru dengeledi. Baskonia'nın hücumda kaybettiği topları iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, Oturu'nun üst üste basketlerinin ardından ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.
İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.
Müsabakanın üçüncü bölümüne iyi başlayan taraf İspanyol ekibi oldu. Anadolu Efes'e uzun süre sayı bulma şansı vermeyen Baskonia, 8-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Bryant ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla suskunluğunu bozan lacivert-beyazlı ekip, 7-0'lık seriyle skoru tekrar lehine çevirdi. Beaubois ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-59 üstünlükle noktaladı.
Son çeyrekte farkı daha da arttırmaya başlayan Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu basketlerle periyodun ilk dakikalarında skoru 71-59 yaptı. İyi oyununu son bölümde de sürdüren lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayılık basketiyle son dakikaya girilirken farkı 16 sayıya yükseltti (90-74). Anadolu Efes karşılaşmayı 92-76 kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)
Anadolu Efes: Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Larkin 16, Nwora 2, Smits 6, Dozier 7, Oturu 8, Willis 5
Baskonia: Howard 15, Sedekerskis 8, Cabarrot 9, Forrest 17, Diop 10, Jaramaz 3, Rogkavopoulos 10, Hall 2, Moneke 2, Samanic
1. periyot: 28-22
Devre: 49-44
3. periyot: 67-59
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