Anadolu Efes, Ergin Ataman'ı geçemedi!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una 83-76 mağlup oldu.
THY EuroLeague'nin 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyonda 7'si üst üste olmak üzere 13. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos AKTOR ise 12. galibiyetini aldı.
Salon: Oaka Altion
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)
Panathinaikos AKTOR: Nunn 14, Grigonis 24, Grant 6, Mitoglou 14, Lessort 10, Kalaitzakis, Sloukas 9, Antetokounmpo 6, Hernangomez
Anadolu Efes: Larkin 9, Thompson 8, Bryant 12, Daum 5, Pleiss 13, Beaubois 16, Erten Gazi, Hollatz, Oturu 4, Willis 9
1. Periyot: 25-14
Devre: 51-35
3. Periyot: 68-57
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