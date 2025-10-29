Anadolu Efes, Euroleague'de iki maç sonra kazanmayı hatırladı!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Fransız ekibi Paris Basketball'un konuğu oldu.
Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basket'i 90-80 mağlup etti. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Anadolu Efes, ligdeki 3. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes başantrenörü Igor Kokoskov, üçüncü çeyreğin bitimine 03:10 kala ikinci teknik faul ile maçtan atıldı.
1. ÇEYREK SONUCU: Paris Basketball 21-17 Anadolu Efes
İLK YARI SONUCU: Paris Basketball 39-46 Anadolu Efes
3. ÇEYREK SONUCU: Paris Basketball 60-69 Anadolu Efes
MAÇ SONUCU: Paris Basketball 80-90 Anadolu Efes