Anadolu Efes, Euroleague'de iki maç sonra kazanmayı hatırladı!

29.10.2025 01:19:00
Haber Merkezi
EuroLeague'in 7. hafta maçında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi Paris Basketball ile kozlarını paylaştı. Mücadele 90-80 Anadolu Efes lehine sonuçlandı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Fransız ekibi Paris Basketball'un konuğu oldu.

Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basket'i 90-80 mağlup etti. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Anadolu Efes, ligdeki 3. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes başantrenörü Igor Kokoskov, üçüncü çeyreğin bitimine 03:10 kala ikinci teknik faul ile maçtan atıldı.

1. ÇEYREK SONUCU: Paris Basketball 21-17 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Paris Basketball 39-46 Anadolu Efes

3. ÇEYREK SONUCU: Paris Basketball 60-69 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Paris Basketball 80-90 Anadolu Efes

