Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 2. yenilgisini aldı!
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup oldu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenildi.
Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapıldı.
Bu maçın ardından lacivert-beyazlı ekip, üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. İsrail temsilcisi ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa)
Maccabi Playtika: Hoard 18, Menco 4, Sorkin 9, Randolph 7, Blatt 14, Lee 23, Dibartolomeo 3, Rivero 10, Cohen 5, Rayman
Anadolu Efes: Larkin 8, Nwora 21, Thompson 10, Poirier 22, Ercan Osmani 7, Beaubois 10, Smits 3, Johnson 1, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 2, Willis 3
1. Periyot: 23-24
Devre: 52-52
3. Periyot: 72-74
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