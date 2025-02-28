Anadolu Efes, evinde ALBA Berlin'i rahat geçti!
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup etti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 98-73 kazandı.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 13. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.
İki takımın da ağırlıklı olarak boyalı alandan skor ürettiği ilk periyodu Anadolu Efes 24-21 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek ALBA Berlin'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 42-29. Kalan bölümde farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta biraz toparlanan ALBA Berlin, 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Nwora'nın kazandırdığı basketlerle farkı yeniden açan Anadolu Efes, son çeyreğe 68-55 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Almanya temsilcisi karşısında 27 sayılık fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 98-73 galip ayrıldı.
1. periyot: 24-21
Devre: 48-35
3. periyot: 68-55
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