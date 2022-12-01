Anadolu Efes, evinde rahat kazandı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sahasında Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 22:21
Anadolu Efes, evinde rahat kazandı
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THY EuroLeague 11. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, sahadan 82-71 galibiyetle ayrıldı. Ergin Ataman'ın ekibi bu galibiyetle üst üste 4, toplamda ise 6. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Olympiakos karşısında yaptığı 5 asistle EuroLeague'de 1000 asist barajına ulaştı.

Öte yandan Anadolu Efes'in efsane isimlerinden Krunoslav Simon'un 44 numaralı forması karşılaşma öncesi emekli edildi.


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