Anadolu Efes, evinde rahat kazandı
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sahasında Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.
THY EuroLeague 11. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, sahadan 82-71 galibiyetle ayrıldı. Ergin Ataman'ın ekibi bu galibiyetle üst üste 4, toplamda ise 6. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Olympiakos karşısında yaptığı 5 asistle EuroLeague'de 1000 asist barajına ulaştı.
Öte yandan Anadolu Efes'in efsane isimlerinden Krunoslav Simon'un 44 numaralı forması karşılaşma öncesi emekli edildi.
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