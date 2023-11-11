Anadolu Efes evinde rahat kazandı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 20:19

Güncelleme: 11.11.2023 - 20:19

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 5. kez yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e boyalı alanda karşılık veren TOFAŞ, 8. dakikaya 13-9 önde girdi. Lacivert-beyazlı takım, oyuna sonradan dahil olan Beaubois ve Ercan Osmani ile etkili olurken, ilk periyot 21-21 berabere bitti.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, dış atışlardan Beaubois, Thompson ve Erten Gazi ile skor bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına yüksek tempoyla başlayan Anadolu Efes, savunma yapmakta zorlanan rakibi karşısında 26. dakikada farkı 21 sayıya (67-46) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 73-58 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

Anadolu Efes: Thompson 11, Hollatz 8, Erten Gazi 10, Willis 13, Zizic 9, Beaubois 20, Ercan Osmani 14, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca

TOFAŞ: Winston 18, Mustafa Kurtuldum 1, Homesley 12, Wiley 6, Sakic 8, Batın Tuna, Ege Demir 6, Obrien 17, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 21-21

Devre: 47-39

3. Periyot: 73-58