Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında seriyi eşitledi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 22:07

Güncelleme: 05.06.2023 - 22:29

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin ikinci Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.

Anadolu Efes, rakibini son saniye basketiyle 92-90 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Seride 3 maç kazanacak takım finale yükselecek.

ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Motley, Wilbekin ve Hayes-Davis'in kazandırdığı sayılarla üstün oynadığı ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler üretti. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 16. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 39-26. Larkin ve Clyburn ile skor üreten Anadolu Efes, bitime 29 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Fenerbahçe, soyunma odasına 45-40 üstün gitti.

SON BÖLÜME ÖNDE GİRDİ

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kaydettiği basketle 25. dakikada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 51-53. Kalan bölümde etkili performansını sürdüren ve Bryant ile kritik sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, son bölüme 65-61 önde girdi.

KRİTİK SAYIYI ATTI

Dördüncü çeyrekte de hız kesmeyen Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 64-77. Fenerbahçe Beko, Motley'in pota altından kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 76-80. Clyburn ile dış atışlardan peş peşe kritik basketler kaydeden Anadolu Efes'e Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle karşılık veren sarı-lacivertliler, bitime 15 saniye kala farkı 1'e çekti: 88-89. Larkin'in topu oyuna kenardan sokarken yaptığı kritik hatayı iyi değerlendiren Hayes-Davis, bitime 5 saniye kala Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 90-89. Anadolu Efes, Clyburn ile son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketi sayıya çevirdi ve sahadan 92-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden ABD'li oyuncu Will Clyburn, galibiyette başrolü oynadı.

Serinin 3. müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.