Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Final mücadelesinde Konya'da Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Final mücadelesinde Anadolu Efes ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Anadolu Efes ise Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek finale yükselmişti.
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