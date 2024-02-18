Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Final mücadelesinde Konya'da Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:20
Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Final mücadelesinde Anadolu Efes ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. 

Anadolu Efes ise Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek finale yükselmişti. 


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