Anadolu Efes Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu

Türkiye Kupası karşılaşmasında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 20:44
Anadolu Efes Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu
Abone Ol google-news

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

Göz Atın
Fenerbahçe Beko, Karşıyaka engelini farklı geçti!

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka engelini farklı geçti!
Anadolu Efes, Litvanya'da kayıp

Anadolu Efes, Litvanya'da kayıp

Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arsalanoğlu, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 4, Braynt 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Carey 18, Mc Collum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vitto Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-30

3. Periyot: 57-56


anadolu efes haberleri ING Türkiye Kupası haberleri pınar karşıyaka haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!

Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank...

Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank...
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…
Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi

Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi
Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta: Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 mart pazar günü oynanacak

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta: Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 mart pazar günü oynanacak
Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!
Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?