Anadolu Efes, galibiyetle kapattı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 22:52

Güncelleme: 14.04.2023 - 22:52

Anadolu Efes, THY EuroLeague son hafta karşılaşmasında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 87-72'lik skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco, farkı eritti. Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou, pota altında etkili olan isimlerdi. Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip, hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes, üst üste sayılarla farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61. Anadolu Efes, normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.