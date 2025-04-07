Anadolu Efes kendi evinde çok farklı!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 97-72 mağlup etti.

Anadolu Efes kendi evinde çok farklı!
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:14

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de 24. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 97-72 kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Nwora 25, Thompson 9, Dozier 7, Ercan Osmani 8, Oturu 13, Bryant, Rıdvan Öncel 7, Smits 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Burak Can Yıldızlı

TOFAŞ: Reed 6, Perez 6, Yiğitcan Saybir 6, Obrien 12, Bankston 7, Özgür Cengiz 2, Trifunovic 13, Tolga Geçim 10, Berk Demir 10, Ali Taşkın

1. Periyot: 28-14

Devre: 48-36

3. Periyot: 81-53


Etiketler: #anadolu efes #Tofaş #Basketbol Süper Ligi

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