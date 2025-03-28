Anadolu Efes çift maç haftasında hata yapmadı
THY Euroleague'in 32. haftasında Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-88 yendi. Lacivert beyazlılar üst üste 6. galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Letonya'da oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-88 yendi.
Organizasyonda üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 18. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Maccabi Playtika, 22. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Baskonia'yı 92-76, daha sonra da Maccabi Playtika'yı 90-88 yenerek 2'de 2 yaptı.
Lacivert-beyazlı takım, kalan iki maçta Kızılyıldız ve Zalgiris'i de yenerek normal sezonu ilk 6'da bitirmeyi hedefliyor.
Salon: Xiaomi Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Anadolu Efes: Thompson 8, Beaubois 3, Bryant 25, Ercan Osmani 5, Poirier 10, Larkin 11, Nwora 2, Smits 6, Dozier 3, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2
Maccabi Playtika: Blatt 3, Randolph 10, Jokubaitis 19, Rayman 6, Sorkin 22, Clark 4, Menco 6, Mayer, Dibartolomeo 8, Cohen 10
1. periyot: 26-22
Devre: 50-46
3. periyot: 66-65
Beş faulle çıkan: 39.50 Rayman (Maccabi Playtika)
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