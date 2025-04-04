Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı uzatmada devirdi!
THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes uzatmaya giden maçta Kızılyıldız'ı deplasmanda 97-96 mağlup etti.
THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip ilk çeyreği 24-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Anadolu Efes, 44-51 geride girse de ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Üçüncü çeyrekte rakibini 13 sayıda tutan Anadolu Efes, 64-66 son çeyreğe üstün girdi. Dördüncü çeyrek iki takımın mücadelesine sahne oldu ve periyot 88-88 sona erdi. Uzatmaya giden maçta Anadolu Efes rakibine üstünlük kurdu ve maçı 97-96 kazandı.
İstanbul temsilcisi 19. galibiyetini elde etti. Eflatun beyazlılar, 5. sıraya yükseldi ve play-off için avantaj elde etti. Kızılyıldız ise 15. yenilgisini yaşadı.
Etiketler: #anadolu efes #Kızılyıldız #thy euroleague
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