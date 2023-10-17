Anadolu Efes kötü gidişe son verdi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 22:38

Güncelleme: 17.10.2023 - 22:38

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendi.

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla ligde ilk galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise üçüncü maçını da kaybetti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Larkin ve Zizic ile skor buldu. Fransız ekibi ise Lee, De Colo ve Lauvergne ile cevap verdi. İlk periyot 24-24 berabere tamamlandı.

İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Clyburn'ün kaydettiği basketlerle 17. dakikada 37-29 öne geçti. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 43-35 önde gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında 27. dakikada farkı 21 sayıya (63-42) çıkardı. LDLC ASVEL, De Colo ve Frank Jackson ile farkı eritmeye çalışırken, lacivert-beyazlı takım son çeyreğe de 70-56 önde girdi.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 89-84 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 14, Clyburn 19, Zizic 11, Ercan Osmani, Willis 7, Jones 6, Erkan Yılmaz, Hollatz, Thompson 14, Pleiss, Melih Tunca

LDLC ASVEL: Lee 11, Lauvergne 13, Cabarrot, Edwin Jackson, Fall 7, De Colo 25, Scott 15, Egbunu 2, Frank Jackson 9, Noam, Ndiaye 2

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-35

3. Periyot: 70-56