Anadolu Efes, Litvanya'da kayıp

THY EuroLeague 24. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes'i 96-70 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:41
Anadolu Efes, Litvanya'da kayıp
Abone Ol google-news

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 96-70 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)

Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius

Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani

1. Periyot: 34-14

Devre: 58-37

3. Periyot: 76-59


anadolu efes haberleri THY Avrupa Ligi haberleri euroleague haberleri Zalgiris Kaunas haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon