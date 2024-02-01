Anadolu Efes, Litvanya'da kayıp
THY EuroLeague 24. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes'i 96-70 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 96-70 mağlup oldu.
Anadolu Efes bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini yaşadı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)
Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius
Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani
1. Periyot: 34-14
Devre: 58-37
3. Periyot: 76-59
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