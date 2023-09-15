Anadolu Efes Mehmet Baturalp Turnuvası'nda rahat kazandı

Anadolu Efes, 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası karşılaşmasında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 00:09
Anadolu Efes Mehmet Baturalp Turnuvası'nda rahat kazandı
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Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 68-59 mağlup etti.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da yapılan maçta 11 sayılık performansıyla "en değerli oyuncu" seçilen Anadolu Efes'ten Ercan Osmani'nin ödülünü, TÜBAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz verdi.

Bu galibiyetle beraber Anadolu Efes sezonun ilk resmi karşılaşmasını da kazanmış oldu.


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