Anadolu Efes, Merkezefendi deplasmanında zorlandı
Basketbol Süper Liginin açılışında, Anadolu Efes Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-93 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sinan İşgüder, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Anadolu Efes: Micic 22, Larkin 10, Tolga Geçim 6, Moerman 12, Dunston 22, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 2, Buğrahan Tuncer 5, Petrusev 13, Anderson 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 29, Emircan Koşut, Lomazs 22, Sestina 2, Upson 15, Hakan Yapar 4, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3, Thomas Akyazılı 7
1. Periyot: 29-18
Devre: 46-37
3. Periyot: 65-66
Normal süre: 86-86
5 faulle çıkan: 38.24 Hakan Yapar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatmada 94-93 yendi.
Maçın ilk periyodunu 29-18 önde geçen lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 46-37 üstün gitti.
İkinci yarıda etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 3. periyotta 66-65 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi ise 86-86 beraberlikle tamamlandı.
Maçın uzatma bölümü de çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-93 kazandı.
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