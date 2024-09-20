Anadolu Efes, Partizan'ı 1 sayı farkla geçti!
Anadolu Efes Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-80 yendi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-80 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Partizan ile karşı karşıya geldi.
Glyfada Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-41 önde tamamlayan Anadolu Efes, sahadan 81-80 galip ayrıldı.
Etiketler: #anadolu efes #Partizan #hazırlık maçı
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