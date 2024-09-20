Anadolu Efes, Partizan'ı 1 sayı farkla geçti!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-80 yendi.

Anadolu Efes, Partizan'ı 1 sayı farkla geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:04

Anadolu Efes Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-80 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Partizan ile karşı karşıya geldi.

Glyfada Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-41 önde tamamlayan Anadolu Efes, sahadan 81-80 galip ayrıldı.


Etiketler: #anadolu efes #Partizan #hazırlık maçı
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