Anadolu Efes Sırbistan'da kayıp!

26.02.2026 01:01:00
Anadolu Efes, EuroLeague'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 91-81 mağlup oldu.

EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 91-81 yenildi.

Belgrade Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.

Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü kaybeden Anadolu Efes, devre arasına 44-37, son perioda ise 65-62 geride gitti.

Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Sırbistan temsilcisi, karşılaşmadan 91-81 galip ayrılan taraf oldu.

29 MAÇTA 20. MAĞLUBİYET 

Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayı kaydederken Isaia Cordinier ise 14 sayıyla maçı tamamladı

Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayı, Jordan Nwora 14, Chima Moneke ve CodiMiller-McIntyre 12'şer sayıyla oynadı.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 29. maçta 20. mağlubiyetini alırken Kızılyıldız, 17. galibiyetine ulaştı.

