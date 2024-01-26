Anadolu Efes sonunu getiremedi!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 22:35

Güncelleme: 26.01.2024 - 22:35

THY Euroleague 23. hafta maçında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Monaco 80-78 kazandı.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'in bitime 7 saniye kala attığı üçlük skoru 79-79'a getirdi ancak incelemenin ardından ayağı çizgide olduğu için iki sayı sayıldı ve skor 79-78 olarak güncellendi.

Bu sonuçla birlikte Monaco 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı.