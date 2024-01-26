Anadolu Efes sonunu getiremedi!
THY Euroleague 23. hafta maçında Monaco, konuk olduğu Anadolu Efes'i 80-78 yendi.
THY Euroleague 23. hafta maçında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Monaco 80-78 kazandı.
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'in bitime 7 saniye kala attığı üçlük skoru 79-79'a getirdi ancak incelemenin ardından ayağı çizgide olduğu için iki sayı sayıldı ve skor 79-78 olarak güncellendi.
Bu sonuçla birlikte Monaco 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!
- Ankara’da simide dev zam!
- 'İsrail' kararına Erdoğan'dan ilk yorum