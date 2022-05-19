Anadolu Efes taraftarı 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla Belgrad'ı inletti

19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:35

Son şampiyon Anadolu Efes, Final Four Yarı Finali’nde Yunan devi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan mücadelede Anadolu Efes, Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Heyecan dolu karşılaşmada Ergin Ataman ve öğrencileri, Stark Arena'da oynanan maçı Vasilije Micic'in son saniye üçlüğüyle 74-77 kazandı, üst üste 3. kez final biletini kaptı. Yarı finalin diğer maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

"YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"

Öte yandan Olympiakos - Anadolu Efes maçında "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" tezahüratı yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçı izlemeye gelen Anadolu Efes taraftarları, hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını atarak stadı inletti.