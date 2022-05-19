Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Şampiyonluğa 1 kaldı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:24

THY Euroleague'de Final-Four'un ilk maçında Anadolu Efes, Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Rakibini Vasilije Micic'in son saniye basketiyle mağlup eden Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague'de finale kalmayı başardı. Mavi-beyazlı ekibin finaldeki rakibi, Barcelona-Real Madrid maçının ardından belli olacak

Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:

"Bu öyle bir şut ki kazanan tarafta olursanız mutlusunuz. Olympiakos'u ve traftarını tebrik ediyorum. 15 bin kişi buradaydı. Olympiakos çok güçlü bir takım. Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü elimize aldık. Larkin dizinden sorun yaşadı ve Micic de zorlandı. Olym geri döndü. Zor bir maçta ama bir maç kaldı."