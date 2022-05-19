İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan finale yükselen Anadolu Efes'e tebrik
THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'i tebrik ederek "Galibiyet kadar, deplasmanda salonu 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek inleten taraftarlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla temsilcimizi tebrik etti.
İmamoğlu açıklamasında, "Anadolu Efes, bu anlamlı akşamda EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u yenerek finale kaldı. Galibiyet kadar, deplasmanda salonu 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek inleten taraftarlarımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes, bu anlamlı akşamda EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u yenerek finale kaldı. Galibiyet kadar, deplasmanda salonu “Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek inleten taraftarlarımızı da tebrik ediyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 19, 2022
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