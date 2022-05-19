İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan finale yükselen Anadolu Efes'e tebrik

THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'i tebrik ederek "Galibiyet kadar, deplasmanda salonu 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek inleten taraftarlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:06
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan finale yükselen Anadolu Efes'e tebrik
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla temsilcimizi tebrik etti.

İmamoğlu açıklamasında, "Anadolu Efes, bu anlamlı akşamda EuroLeague'de Yunanistan temsilcisi  Olympiakos’u yenerek finale kaldı. Galibiyet kadar, deplasmanda salonu 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek inleten taraftarlarımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 


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