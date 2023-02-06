Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi
THY Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun bu hafta Euroleague'de oynayacağı maçlar ertelendi.
Türk Hava Yolları Euroleague'de mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçları, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelendi.
Euroleague yönetiminin aldığı karara göre, Anadolu Efes'in Real Madrid'i, Fenerbahçe Beko'nun ise Olimpia Milano'yu konuk edeceği karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.
Karşılaşmaların hangi tarihte oynanacağı henüz belli değil.
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