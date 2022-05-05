Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos
THY EuroLeague'de Olympiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-2 yapan ve Final Four'a yükselen Yunan ekibi, Anadolu Efes'in rakibi oldu.
THY EuroLeague play-off çeyrek final maçında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi.
Olympiakos, sahadan 94-88 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-2'ye getirdi.
Final Four'a yükselen Olympiakos, Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final Four'daki diğer eşleşme ise Real Madrid ve Barcelona arasında.
THY EuroLeague'de Final Four 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak.
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