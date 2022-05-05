Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

05 Mayıs 2022 Perşembe, 00:05

THY EuroLeague play-off çeyrek final maçında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi.

Olympiakos, sahadan 94-88 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-2'ye getirdi.

Final Four'a yükselen Olympiakos, Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final Four'daki diğer eşleşme ise Real Madrid ve Barcelona arasında.

THY EuroLeague'de Final Four 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak.