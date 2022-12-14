Anadolu Efes'in serisi sona erdi!

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, sahasında Baskonia'ya 83-78 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 22:37
Anadolu Efes'in serisi sona erdi!
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THY EuroLeague 13. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, sahadan 83-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki 5 maçlık serisi sona erdi.


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