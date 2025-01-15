Anadolu Efes'in yüzü, Fransa'da da gülmedi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 01:21

Güncelleme: 15.01.2025 - 01:21

Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine konuk oldu.

Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Basketbol 88-84 kazandı.

Bu sonucun ardından Paris Basketball, 5 maç sonra kazandı ve 12'nci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci mağlubiyetini aldı.

SALON: Adidas Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Gytis Vilius, Nick Van Den Broeck

PARIS BASKETBALL: Shorts 17, Malcolm 12, Hifi 14, Ward 6, Cavaliere 7, Lo 9, Hayes 3, Jantunen 10, Ouattara 10, Sy, Kratzer

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois 3, Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Johnson 2, Poirier 14, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-59