Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay yok!

Anadolu Efes, ameliyat olan takım kaptanı Doğuş Balbay'ın 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 22:03
Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay yok!
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Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Milli Takımlar Doktoru Prof. Dr. Barış Kocaoğlu'nun gerçekleştirdiği artroskopik sağ diz ameliyatı geçiren kaptanımız Doğuş Balbay, 4 ay süreyle parkelerden uzak kalacaktır. Geçmiş olsun kaptan." ifadeleri yer aldı.


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