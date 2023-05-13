Anadolu Efes'ten anlamlı proje: 'Bir kitap da sen getir'

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında kendi sahasında konuk edeceği Türk Telekom karşılaşmasında kitap getirenlerin mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:15
Anadolu Efes'ten anlamlı proje: 'Bir kitap da sen getir'
Abone Ol google-news

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Türk Telekom'u konuk edecek.

13 Mayıs Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18:00'de başlayacak.

BİR KİTAP DA SEN GETİR

Karşılaşma için bilet satışı olmayacak ve basketbolseverler mücadeleyi "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası çerçevesinde getireceği kitaplar karşılığında bilet gişesinden teslim alacağı ücretsiz biletler ile izleyebilecek.

Basketbolseverler bu anlamlı proje aracılığıyla, kısa süre önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinde etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını sağlayacak. 


anadolu efes Türk Telekom Basketbol Süper Ligi Kitap

İlgili Haberler

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması: 'Prensipte anlaştık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan ayrılık açıklaması: 'Prensipte anlaştık'
Barcelona'lı basketbolcu Sertaç Şanlı: 'Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi isterdim'

Barcelona'lı basketbolcu Sertaç Şanlı: 'Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi isterdim'
Anadolu Efes, Gaziantep'i geçti

Anadolu Efes, Gaziantep'i geçti

En Çok Okunan Haberler