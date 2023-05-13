Anadolu Efes'ten anlamlı proje: 'Bir kitap da sen getir'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:15

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:15

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Türk Telekom'u konuk edecek.

13 Mayıs Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18:00'de başlayacak.

BİR KİTAP DA SEN GETİR

Karşılaşma için bilet satışı olmayacak ve basketbolseverler mücadeleyi "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası çerçevesinde getireceği kitaplar karşılığında bilet gişesinden teslim alacağı ücretsiz biletler ile izleyebilecek.

Basketbolseverler bu anlamlı proje aracılığıyla, kısa süre önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinde etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını sağlayacak.