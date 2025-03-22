Anadolu Efes'ten deplasmanda Partizan'a büyük fark!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 01:25

Güncelleme: 22.03.2025 - 01:25

Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 30. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 97-65 mağlup etti.

Üst üste dördüncü maçını kazanan lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alırken, Partizan ise 15. kez kaybetti.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Gytis Vilius (Litvanya)

Partizan: Carlik Jones 7, Pokusevski 5, Brown 6, Bonga 11, Tyrique Jones 11, Davies 8, Ntilikina 11, Washington 6, Lundberg, Marinkovic, Lakic, Mike

Anadolu Efes: Beaubois 3, Bryant 18, Thompson 19, Poirier 4, Ercan Osmani 8, Larkin 11, Nwora 2, Smits 4, Dozier 13, Oturu 10, Willis 3, Erkan Yılmaz 2

1. Periyot: 18-24

Devre: 33-54

3. Periyot: 45-73