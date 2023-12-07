Anadolu Efes'ten harika geri dönüş!

THY EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 23:55
Anadolu Efes'ten harika geri dönüş!
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EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.


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