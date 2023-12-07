Anadolu Efes'ten harika geri dönüş!
THY EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 yendi.
EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.
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