Anadolu Efes'ten muhteşem geri dönüş! Olympiakos evine eli boş dönüyor

Yayınlanma: 18.10.2024 - 22:45

Güncelleme: 18.10.2024 - 22:45

THY EuroLeague 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçı içerisinde 15 sayı geriye düşmesine rağmen sahadan 91-89 galibiyetle ayrıldı.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamındaki "Pembe Top uygulaması" Çağla Şikel'in sembolik hava atışı ile gerçekleşti. Maça hızlı başlayan konuk ekip farkı 15 sayı kadar çıkardı. 2'inci periyotta toparlanan Anadolu Efes ilk yarının bitimine 3.6 saniye kala Thomson'ın basketiyle farkı 1 sayıya kadar indirse de ilk yarı 41- 44 Olympiakos üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmeli geçen 3'üncü periyodu da Anadolu Efes 65-70 geride kapadı. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta öne geçmeyi başaran Anadolu Efes maçtan da galip ayrılmayı bildi: 91-89

Anadolu Efes böylece EuroLeague'deki oynadığı 4 maç sonunda 2'nci galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi ise 24 sayı üreten Shane Larkin oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Dfallah, Mehdi, Olegs Latisevs, Gentian Cici

ANADOLU EFES: Larkin 24, Beaubois 4 , Nwora 10, Bryant 11, Smits 8, Thompson 13 , Poirier 7, Ercan Osmani 4, Erkan yılmaz 5, Willis 5

OLYMPIAKOS: Walkup, Wright 7, Vildoza 2, Fall 9, Vezenkov 16, Papanikolaou, Dorsey 11, Peters 4, Petrusev 3, Mckissic 17, Fournier 20

1'İNCİ PERİYOT: 11-23

İLK YARI: 41-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-70