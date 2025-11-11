Ancelotti'den Endrick açıklaması:

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, yeni teknik direktör Xabi Alonso döneminde adeta gözden düşmüş durumda.

Brezilyalı futbolcu, İspanyol hocanın yönetiminde bu sezon sadece Valencia karşısında alınan 4-0'lık galibiyette son 11 dakikada oyuna girerek forma şansı buldu. Genç yıldız, diğer maçlarda yedek kulübesinden oyuna dahil edilmedi.

Endrick'in geçen sezonki hocası Carlo Ancelotti, şu anda Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olmasına rağmen, göreve geldiği haziran ayından bu yana genç oyuncuyu henüz milli takıma davet etmedi.

"GELECEĞİ İÇİN EN İYİSİNE KARAR VERMELİ"

Endrick hakkında bir röportajda konuşan İtalyan teknik adam, "Evet, bu sezon başında onunla konuştum. O zaman sakattı ama şimdi iyi durumda. Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026'da oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030'da, 2034'te, belki 2038'de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi." dedi.