Anderlecht, Fenerbahçe maçı öncesi kazandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig 25. hafta maçında Antwerp'i evinde 2-0 mağlup etti.
Belçika Pro Lig 25. hafta maçında Anderlecht, Antwerp'i sahasında 2-0 mağlup etti.
Lotto Park'ta oynanan maçta Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 64. dakikalarda Kasper Dolberg kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Anderlecht ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Antwerp 40 puanda kaldı.
Anderlecht, bir sonraki maçında 13 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Etiketler: #Anderlecht #fenerbahçe #Royal Antwerp
Spor Haberleri
- Anderlecht, Fenerbahçe maçı öncesi kazandı
- Anderson Talisca, Süper Lig'de siftah yaptı!
- Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçti!
- Milli oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu!
- Galatasaray maçı öncesi Rizespor'a 2 kötü haber!
- 5 gollü maçta kazanan Kasımpaşa!
- Alanya'da ikinci gol geldi!
- Kasımpaşa'ya kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!
- Tottenham, Aston Villa deplasmanında
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok ülkeye tsunami uyarısı!
- Mehmet Şimşek’in ‘gizlediği’ gerçeği açıkladı!
- Siber Güvenlik: Başkana yargı yetkisi geliyor
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- 'Buradan soruyoruz, Erdoğan neden suskun?'
- Ünlü astrolog Hilal Saraç tutuklandı
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!
- Özgür Özel'den flaş açıklama!
- CHP'li Yücel'den AKP Sözcüsü Çelik'e tepki
- BirGün Gazetesi'ne 3 gözaltı!