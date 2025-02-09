Anderlecht, Fenerbahçe maçı öncesi kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig 25. hafta maçında Antwerp'i evinde 2-0 mağlup etti.

Anderlecht, Fenerbahçe maçı öncesi kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:37

Belçika Pro Lig 25. hafta maçında Anderlecht, Antwerp'i sahasında 2-0 mağlup etti.

Lotto Park'ta oynanan maçta Anderlecht'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 64. dakikalarda Kasper Dolberg kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Anderlecht ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Antwerp 40 puanda kaldı.

Anderlecht, bir sonraki maçında 13 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Etiketler: #Anderlecht #fenerbahçe #Royal Antwerp
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